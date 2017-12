7 Alimentos que Melhoram a Ereção Masculina [COMPROVADO]

Eu acho que você estará de acordo comigo em que não há nada mais humilhante para um homem que a falta de desempenho na cama, por isso é importante comer alimentos que melhoram a ereção masculina.

Mas a natureza nos dá muitos alimentos naturais que aumentam o desejo sexual e que o ajudam a obter uma ereção tipo de “pedra dura”, basta conhecê-los e usá-los em conjunto com todos os meios que aumentam nossa potência sexual.

No entanto, volto a insistir que os maus hábitos, como o consumo excessivo de álcool, drogas recreativas e cigarros, devem ser erradicados.

Os alimentos que melhoram a ereção masculina e que ajudam a conseguir uma ereção firme e duradoura, são naturais e tão frescos quanto possível, para que mantenham os princípios e nutrientes necessários.

Abaixo forneço uma lista de 7 alimentos que melhoram a ereção masculina, com a segurança de que irão ajudá-lo a superar qualquer problema de disfunção erétil, ou simplesmente para melhorar a dureza de suas ereções.

1.- Cafeína

A cafeína é ideal para melhorar o metabolismo e produzir uma liberação das gorduras armazenadas. Você pode melhorar o fluxo sanguíneo corporal e de seu pau tomando 2 a 3 vezes ao dia.

2.- Alimentos Ricos em Zinco

Veja alguns alimentos com alto teor desse elemento: ostras, frutos secos e sementes, que também são ricos em vitamina B. Lembre-se que o zinco é essencial para a produção de testosterona, por isso é um dos melhores alimentos que melhoram a ereção masculina.

3.- Alimentos Ricos em Potássio

O potássio é importante para a sua circulação, pressão arterial e para o seu coração, melhorando o fluxo de sangue para o pênis. Fontes confiáveis de potássio são: banana, melancia, tomate, feijão, abacate, sementes de gergelim, batata, coco, etc.

4.- Frutas Frescas

As frutas frescas são excelentes alimentos que melhoram a ereção masculina, porque, além de cobrir as deficiências nutricionais e serem ricas em vitaminas, atuam como agentes de limpeza corporal, limpando as artérias de obstáculos ao adequado fluxo sanguíneo. Assim chegará mais sangue também em seu pênis, conseguindo ereções duras.

5.- Tiamina (Vitamina B1)

A tiamina é uma vitamina de suma importância para o saudável funcionamento do sistema nervoso. Lembre-se que o processo de ereção se inicia a partir do seu cérebro, por isso a manutenção da saúde de seu sistema nervoso é vital para obter ereções duras e satisfatórias.

Encontrar tiamina em feijão, o pão integral, gema de ovo, leite e seus derivados, frutos secos, etc.

6.- Frutos do mar

Os frutos do mar são os mais renomados alimentos que melhoram a ereção masculina.

Os frutos do mar possuem um baixo teor de gordura e são ricos em ácidos gordos ómega 3 que tornam o sangue menos pegajosa e aumentam diretamente o fluxo de sangue para seu pênis.

Lembre-se da fama que as ostras têm como afrodisíaco, por exemplo.

7.- Fibras Alimentares

Um mínimo de 3 mg de fibra dietética tomado 3 vezes ao dia, controla os níveis de colesterol no corpo e ajuda o afinamento do sangue, favorecendo uma melhor circulação corporal e peniana. Dessa forma, são consideradas como alimentos que melhoram a ereção masculina.

Você pode encontrar fibras nas frutas, legumes e grãos. Seu corpo não pode digerir a fibra, de modo que esta passa rapidamente através de seus intestinos.