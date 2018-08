Disfunção Erétil: Benefícios da Cafeína para Ereção Masculina

A proliferação da disfunção erétil e sua onipresença desencadeou uma série de estudos e pesquisas sobre a doença e deu início a invenção dos famosos remédios para impotência sexual, há cerca de uma década.

Embora os medicamentos para a disfunção erétil existissem antes da invenção das pílulas orais para ereção, na maioria das vezes eles eram ineficazes. Hoje, no entanto, os tempos mudaram e existem tratamentos para disfunção erétil eficazes como os medicamentos orais, embora um pouco complicados.

Tratamentos

Há muitas pessoas que não são tolerantes com nenhuma das pílulas para ereção, mesmo com Sildenafil, que é considerado o mais seguro dos três. Para eles, esses tratamentos de para impotência podem ser de grande benefício.

Essencialmente, os medicamentos para disfunção erétil que atuam impedindo a quebra de uma substância química chamada GMPc, que causa a ereção. Todos os fármacos para impotência conhecidos contêm inibidores da fosfodiesterase-5 (PDE-5). Este é o produto químico que impede a quebra do cGMP.

Embora a disfunção erétil é bastante derrotado pela ciência médica, a doença continua a ser pesquisada para melhor identificar a doença. Isso, por sua vez, capacitará a humanidade a inventar uma droga melhor, mais segura e com maior variedade de drogas para impotência.

Cafeína para Ereção Masculina

Em um estudo semelhante conduzido recentemente, descobriu-se que a cafeína pode ser útil no aumento da função erétil em homens. O estudo foi realizado em ratos e os resultados foram muito encorajadores.

Se a cafeína ajudará ou não os homens com problemas de ereção ainda está para ser provada. Outro fator que leva a isso é que os pesquisadores que conduziram o estudo disseram que a cafeína pode ajudar os homens que se tornam vítimas de impotência por causa do diabetes.

No entanto, as chances de cafeína ajudar homens com disfunção erétil relacionada à diabetes não são tão altas quanto em homens com dificuldade de ereção. Diabetes é uma causa muito comum de disfunção erétil. Embora seja inacreditável, é absolutamente verdade que quase 75% dos diabéticos são afetados por disfunção erétil.

O fato de que outros elementos, como a cafeína, além dos remédios para ereção, possam ser úteis no tratamento da disfunção erétil é, de fato, uma notícia encorajadora. No entanto, isso não implica que homens diabéticos com disfunção erétil possam curá-los engolindo canecas de café.

Não foi provado que a cafeína é capaz de curar completamente a disfunção erétil. Sim, foi alegado que, se um homem diabético com problemas de ereção tiver mais do que a dose necessária de cafeína, ele precisará de menos do que a dose necessária de medicamento. Além disso, o grau exato do efeito da cafeína ainda pode ser determinado.

Os medicamentos para disfunção erétil atuam impedindo a quebra do cGMP no pênis, com a cafeína assumindo a tarefa por todo o corpo. Entre os medicamentos para ereção, como mencionei anteriormente, o remédio Sildenafil é frequentemente anunciado como seguro para pessoas com doenças cardíacas, obesidade e diabetes.

As pessoas tendem a comprar comprimidos para disfunção erétil por causa desse ponto positivo. Apesar dessas vantagens, você nunca deve esquecer os perigos do Citrato de Sildenafila que podem ocorrer se a droga for tomada sem orientação médica e nem ler a bula.

Existem certas farmácias on-line que afirmam vender medicamentos para disfunção erétil sem receita médica. Deve-se sempre ter cuidado com essas farmácias. Também no caso do Citrato de Sildenafila, certifique-se sempre ler a bula e obter uma receita ao comprar o Sildenafil online.