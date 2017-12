Disfunção Erétil – Principais Causas, Sintomas e Tratamentos

O que é Disfunção Erétil?

Os sinais de disfunção erétil (DE), também conhecida como impotência masculina. Os sintomas mais comuns de disfunção erétil, relacionam-se com a incapacidade de um homem para alcançar e manter uma ereção. Embora um único fracasso para alcançar ou manter uma ereção não pode ser uma razão para se preocupar; Os casos recorrentes de problemas de ereção podem causas estragos na vida sexual do paciente e exigir intervenção médica. Além disso, os problemas de ereção também podem ser um sinal de uma doença subjacente que pode exigir atenção imediata.

Neste artigo, você verá como ter uma ereção mais forte, mas antes vejamos quais são as causas da disfunção erétil.

O que causa a Disfunção Erétil?

Ambos os fatores físicos e psicológicos desempenham um papel no desenvolvimento da impotência sexual. Para entender quais são as causas de disfunção erétil, e por que a impotência masculina ocorre, a compreensão de todo o processo é essencial.

Uma ereção envolve o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, razões psicológicas e relacionadas com o stress, fatores locais com os corpos de ereção ou o próprio pênis, e componentes hormonais e vasculares (fluxo sanguíneo ou circulação).

Estimulação sexual provoca a liberação de substâncias químicas nas terminações nervosas, presentes no pênis, para desencadear uma série de eventos. Esses eventos causam músculos do pênis, que são responsáveis pela ereção, para relaxar. Estes músculos determinam o quanto o fluxo de sangue recebe o pau e enquanto os músculos relaxam, o fluxo de sangue aumenta e a ereção se torna firme.

Algumas das causas mais comuns de disfunção erétil são:

Fluxo sanguíneo restrito (aterosclerose)

Baixa testosterona

Tecido da cicatriz do pau

Antidepressivos

Doenças do coração

Elevada pressão sanguínea

Obesidade

Diabetes

Além disso, você pode ter causas psicológicas para os problemas de impotência masculina:

Estresse

Depressão e ansiedade relacionada com o desempenho sexual

Preocupações com a relação

Disfunção Erétil é Comum?

Um grande número de homens se perguntam como ter uma ereção mais forte, devido a que experimentam fracassos ocasionais, para conseguir uma ereção duradoura, que pode ocorrer por uma série de razões, como o consumo excessivo de álcool, esgotamento físico ou mental e qualquer atividade que suprima a resposta sexual de um indivíduo. Mas é completamente normal, não ser capaz de conseguir uma ereção 20 por cento do tempo, o fracasso para alcançar uma ereção com frequência indica um problema subjacente que requer um tratamento médico. Uma vez que o distúrbio subjacente se cura, a função erétil normal é restaurado para o afetado.

Um estudo recente realizado pelo Massachusetts Male Aging Study mostra que quase 52% dos homens enfrentam a disfunção erétil em algum momento durante a sua vida, que aumenta com a idade. Com a idade de 40 anos, cerca de 40 por cento dos homens são afetados com impotência masculina, enquanto que o número aumenta para 70 por cento para os homens em seus anos 70.

A disfunção erétil é um dos problemas mais frequentes entre os homens de 40 e 70 anos. Em geral, quanto maior for a faixa etária, maior é a probabilidade de impotência sexual. Alguns estudos recentes, porém, mostram que os problemas de ereção também ameaçam os jovens.

Como diagnosticar a Disfunção Erétil?

Depois de um exame físico e o estudo da história sexual do paciente, os exames de sangue e análise de urina solicitados para verificar as condições de saúde subjacentes que contribuem para a disfunção erétil, como problemas cardíacos, diabetes e testosterona baixa.

Tratamento para Disfunção Erétil

Muitos médicos sugerem mudanças no estilo de vida, tais como realizar exercícios de forma regular, como o primeiro passo no curso do tratamento para impotência masculina. Algumas maneiras que podem naturalmente aliviar a disfunção erétil incluem:

Parar o uso de drogas

Limitar a ingestão de álcool

Interromper os medicamentos, limitando a capacidade de atingir ereções pós-consulta médica

Comer refeições saudáveis e equilibradas.

Reduzir o estresse.

Fazer exercício regularmente

Perder peso, se tem excesso de peso ou obesidade.

A disfunção erétil pode ser tratada independentemente da idade. Não há nada de que se envergonhar, já que é um transtorno sexual comum e a maioria dos casos de disfunção são tratáveis com a linha correta de tratamento e mudanças no estilo de vida.

Formas Naturais de Tratar a Disfunção Erétil

Vegetais Verdes

Uma deficiência de zinco provoca um fluxo sanguíneo inadequado no corpo. O fluxo sanguíneo adequado permite que o pênis fique ereto em um ato sexual e, por conseguinte, quando o fluxo sanguíneo não é adequado, levando à impotência masculina.

Várias pesquisas demonstraram que os legumes de folha verde são abundantes em zinco e incluir na dieta diária vai melhorar o fluxo sanguíneo, melhorando assim as ereções.

Este é considerado um dos melhores alimentos que melhoram a ereção masculina e um grande remédio para combater a disfunção erétil.

Ácidos Graxos Ômega 3

Certas condições de saúde, como as doenças do coração e diabetes causam a disfunção erétil. Os ácidos gordos ômega-3 ajudam a curar tais condições médicas e, portanto, é um remédio para considerar quando à procura de como ter uma ereção mais forte. O peixe é muito rico em ácidos graxos ômega três, mas para os vegetais, as fontes de ácidos gordos ômega 3, incluindo sementes, ovos e nozes.

Espargos

Os espargos são uma excelente cura natural para a disfunção erétil. É rico em vitaminas do grupo B e tem zinco, potássio, ferro, fibra. O garanhão é denominado como o viagra natural, que cura a impotência sexual e sem efeitos secundários. Apesar de que muita gente não gosta de seu sabor, mas comendo, seja sopa de aspargos ou aspargos crus todos os dias você vai resolver o problema da impotência masculina.