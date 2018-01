Guia dos Melhores Alimentos Afrodisíacos Naturais

Você tem problemas de libido? O pouca vontade de fazer nada na cama mais do que dormir? Você sente que precisa de mais apetite sexual em sua vida? Pois abre o apetite do estômago para a seguinte lista de 8 alimentos que funcionam como afrodisíacos naturais. Esqueça o Viagra se você é homem, e de qualquer outro produto cheio de químicos disponíveis também para elas. Não há nada melhor do que os remédios naturais para combater qualquer tipo de problema, inclusive este para aumentar a sua libido.

Chocolates

Desde sempre, é sabido que o chocolate ajuda no apetite sexual, mesmo quando este você está com problemas de ereção. Tudo graças ao cacau natural, então é melhor tomar chocolate amargo de preferência com 90% de cacau, que não só funcionarão melhor, mas também engordam muito menos, têm menos açúcar e mais antioxidantes para lutar seja de passo contra radicais livres (provocadores de câncer).

Abacates

Os abacates são a gasolina do quarto, e te darão um chute incrível de energia 100% natural, graças às suas saudáveis de gordura e alto teor de proteínas. Ajuda a circulação do sangue no corpo, o que vai ser ótimo, pois também nos estimulará o sangue dos membros sexuais (especialmente útil para aumentar a libido dos homens)

Ostras

De certeza que não é a primeira vez que ouve. As ostras são alimentos afrodisíacos naturais, e não, não é um mito ou uma lenda urbana. Se bem que as ostras não estão em possibilidades econômicas de quase ninguém que não tenha um bom nível de vida, se algum dia você pode permitir para um jantar especial em casal, eu acho que não há o ingrediente mais romântico. As ostras também são super saudáveis para a saúde, poucas calorias, aumentam a dopamina no nosso cérebro, ajuda a nossa memória, para nos sentirmos mais felizes graças a serotonina, e também aumenta a testosterona nos homens, fazendo com que se comportem como verdadeiros touros selvagens.

Testomaster

Um um composto natural com um mix de ingredientes afrodisíacos muito poderoso, e barato (ao contrário das ostras). O extrato do testomaster funciona mesmo para os casos mais graves de impotência masculina, bem como outros alimentos afrodisíacos naturais, cheios de zinco, proteína, potássio, fósforo e todo o tipo de nutrientes que ajudarão na morte de quarto.

Melancia

A fibra solúvel que contém a fruta mais popular do verão, será a encarregada de fazer com que o sangue flua com perfeita fluência. Também conta com L-citrulina, um aminoácido diretamente responsável pela dilatação dos vasos sanguíneos das zonas genitais. Ideal para conseguir ereções prolongadas!

Aspargos

Os aspargos são excelentes alimentos afrodisíacos, levam acabei a missão de produzir histamina, devido ao seu teor em folatos. Tem um efeito muito semelhante ao da L-citrulina acima, na melancia. Este nutriente presente nos aspargos relaxa as paredes dos vasos sanguíneos de nossos membros sexuais. Não há melhor alimento para que os homens a melhorar suas ereções!

Pimentas

O sabor picante vai te dar fogo na cama, e irá aquecer seu corpo como nenhum outro vegetal. A capsaicina provoca um aumento direto de suas endorfinas, bem como a aceleração do seu ritmo cardíaco, dando-lhe um poder repentino para poder se destacar em qualquer atividade física praticada dentro ou fora do quarto.

Alho

Pode ser que depois de comer uns alhos quiser lavar os dentes, ou desfrutar de uma jornada de “apenas poder” e não “de amor” (provocado pelos beijos românticos). Além do mau hálito, tudo o que lhe dará o alho serão coisas positivas e muito positivas. A alicina ajuda a desviar a sua irrigação sanguínea para as suas zonas mais erógenas, fazendo com que você possa desfrutar de uma noite incrível durante TODA a noite. Sem parar! Cru ou cozido, você escolhe como tomá-lo.

